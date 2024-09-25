В Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль: есть раненые

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону авто Skoda, после чего уехали. Огнестрельные ранения получили двое мужчин 29 и 31 года. Их госпитализировали.

Для задержания стрелков в области введена специальная спецоперация. Автомобиль, из которого злоумышленники стреляли по местным жителям, уже разыскали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, 22 сентября в Киевской области мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине и ранил двух человек.