На Киевщине легковушка врезалась в самосвал: погиб 9-летний мальчик

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Смертельное ДТП произошло в субботу, 11 мая, на участке трассы Киев-Знаменка. В результате аварии погиб 9-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.

По предварительной информации, 38-летняя водитель легковушки Kia, двигаясь по автодороге Киев-Знаменка, врезалась в самосвал Volvo. Известно, что грузовик находился в неподвижном состоянии в крайней полосе.

В результате ДТП 9-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Водитель Kia был доставлен в больницу. Водитель самосвала Volvo не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 11 мая на объездной дороге города Винница произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли трое полицейских , еще четыре человека, среди которых ребенок, получили травмы.