фото: Нацполиция

На объездной дороге города Винница произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли трое полицейских, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.

Тройное ДТП со смертельным исходом произошло 11 мая, около 12:00. Предварительно, в результате столкновения на месте происшествия погибли три полицейских Белоцерковского райуправления полиции. Еще одного пострадавшего, который был с ними в авто, госпитализировали в больницу. Все они проходили курс обучения на полицейских офицеров общества.

"Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы" , — говорится в сообщении.

Во втором авто ехал водитель с женой и несовершеннолетним ребенком – их госпитализировали. Третья машина получила механические повреждения.

На месте ДТП продолжаются следственные действия. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 8 мая на железнодорожных путях в Виннице погибла 52-летняя местная жительница . Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.