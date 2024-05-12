Взрыв в Броварах: злоумышленник, взорвавший гранатой полицейского, был в розыске

Злоумышленнику, который вечером 11 мая бежал от стражей порядка в Броварах и бросил гранату в полицейского, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Киевской области.

По официальной информации, в результате взрыва пострадал 37-летний правоохранитель и 37-летний правонарушитель. Полицейский получил ранение ног и левой руки, а злоумышленник травму левой ноги и обеих рук. В настоящее время оба потерпевших находятся в больнице.

В полиции сообщили, что у фигуранта уже были проблемы с законом. Его ловили на воровстве и хранении наркотиков. В момент совершения вчерашнего преступления злоумышленник находился в розыске. Следователи сообщили ему о подозрении.

"За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 11 мая, в центре города Бровары под Киевом произошел взрыв. Как выяснилось, мужчина взорвал гранату, убегая от правоохранителей.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадал беглец и преследовавший его полицейский.