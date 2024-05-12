Взрыв в центре Броваров: пострадал беглец и преследовавший его полицейский
В субботу вечером, 11 мая, в центре Броваров произошел взрыв гранаты. Ранения получил полицейский и правонарушитель, которого первый пытался задержать
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Киевской области.
Инцидент произошел около 21:00. Незадолго до этого патрульным поступил вызов о хулиганстве. На месте происшествия полицейские заметили неизвестного, который попытался скрыться. Во время преследования мужчина бросил гранату в сторону патрульного.
"В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель", — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Следователи инкриминируют фигуранту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, в ужине, 11 мая, в центре города Бровары под Киевом произошел взрыв. По данным СМИ, мужчина якобы взорвал гранату, убегая от правоохранителей.