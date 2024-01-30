Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях

фото: МВД Украины

В ночь на 30 января россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и МВД Украины, информирует RegioNews.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар в складском помещении. Также зафиксировано возгорание кровли в административном здании.

Спасатели потушили пожар. Кроме зданий, повреждены три автомобиля.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, российские военные в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.