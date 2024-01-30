Россияне ночью атаковали Украину "шахедами" и ракетами: сколько целей сбила ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские военные в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне атаковали 35 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, в Бериславе на Херсонщине из-за российской авиабомбы обрушилась часть многоэтажки.