На Закарпатье судимый мужчина обокрал аптеку

Нацполиция

В одном из сел Мукачевшины зашел в аптеку, чтобы одолжить денег. Когда же он увидел, что там никого нет, то украл 4 тысячи гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области

Отмечается, что к правоохранителям обратилась жительница одного из сел Мукачевщины. Женщина сообщила, что всего на несколько минут отлучилась со своего рабочего места в аптеке, а когда вернулась, то выяснилось, что денег нет.

Правоохранители прибыли на место кражи и опросили возможных свидетелей преступления. Вскоре удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен 39-летний местный житель. Мужчина раньше заходил в аптеку, чтобы одолжить денег. Когда же он увидел, что там никого нет, то украл 4 тыс. грн. Часть денег изъяли и вернули владелице.

Правоохранители установили, что мужчина уже имел судимость за похожее преступление. Его задержали и поместили в СИЗО.

Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.