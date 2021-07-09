На трассе под Киевом погибли два человека: мопед попал под грузовик

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На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир мопеда

Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление патрульной полиции Киевской области.

Так, по предварительной информации, ДТП произошло 8 июля около четырех утра на 44 км трассы Киев-Ковель, в направлении Житомира. Водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.

Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте", - отметили правоохранители.

По данным очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Напомним, на днях на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, в результате чего четыре человека погибли.