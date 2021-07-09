На трассе под Киевом погибли два человека: мопед попал под грузовик
На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир мопеда
Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление патрульной полиции Киевской области.
Так, по предварительной информации, ДТП произошло 8 июля около четырех утра на 44 км трассы Киев-Ковель, в направлении Житомира. Водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.
Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте", - отметили правоохранители.
По данным очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
Напомним, на днях на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, в результате чего четыре человека погибли.