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09 июля 2021, 11:19 995

На трассе под Киевом погибли два человека: мопед попал под грузовик

09 июля 2021, 11:19 995
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Фото: из открытых источников
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На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир мопеда

Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление патрульной полиции Киевской области.

Так, по предварительной информации, ДТП произошло 8 июля около четырех утра на 44 км трассы Киев-Ковель, в направлении Житомира. Водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.

Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте", - отметили правоохранители.

По данным очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Напомним, на днях на Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, в результате чего четыре человека погибли.

транспорт ДТП полиция авария жертва

 
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