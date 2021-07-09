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09 липня 2021, 11:19 1005

На трасі під Києвом загинули двоє людей: мопед потрапив під вантажівку

09 липня 2021, 11:19 1005
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Фото: з відкритих джерел
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На Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда та вантажного автомобіля. В результаті події загинуло двоє людей - водій та пасажир мопеду

Як передає RegioNews, про це повідомляє Управління патрульної поліції Київської області.

Так, за попередньою інформацією, ДТП сталася 8 липня близько четвертої ранку на 44 км траси Київ-Ковель, у напрямку Житомира. Водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки.

Водій та пасажирка цього транспорту загинули на місці", - зазначили правоохоронці.

За даними очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар. Наразі всі обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Франківщині автівка злетіла з дороги в обрив, внаслідок чого четверо людей загинули.

транспорт ДТП поліція аварія жертва

 
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