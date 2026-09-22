На Теремках у Києві змінили проєкт теплотраси заради збереження дерев, — КМДА

Фото: ua.news

У Києві скоригували проєкт будівництва резервної тепломережі на Теремках, щоб максимально зберегти зелені насадження. Якщо попередній варіант передбачав видалення до 200 дерев, то після коригування проєкту йдеться про 5–10 дерев. Частину зелених насаджень планують лише кронувати

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews .

Роботи на відповідній ділянці призупинили близько півтора місяця тому. За цей час місто провело близько 10 зустрічей із громадою, залучило науковців та експертів і розглянуло альтернативні варіанти прокладання тепломережі.

У результаті проєкт оптимізували з урахуванням вимоги максимально зберегти дерева. За весь час призупинення робіт на ділянці не видалили жодного додаткового дерева.

Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що запит мешканців щодо збереження зелених насаджень врахували. Водночас, за його словами, через зупинку робіт уже втрачено майже два місяці, а терміни завершення будівництва залишаються обмеженими.

Резервна тепломережа має забезпечити альтернативне теплопостачання майже 200 житлових та інших будівель Голосіївського району.

Проєкт уже пройшов державну експертизу та є частиною плану енергетичної стійкості Києва. У міській адміністрації наголошують, що будівництво не пов’язане з комерційною забудовою.

Необхідність завершення робіт до початку опалювального сезону в місті пов’язують, зокрема, з досвідом минулої зими. Після масованих російських атак мешканці Теремків тривалий час залишалися без теплопостачання.

У КМДА зазначають, що подальше блокування робіт може поставити під ризик запуск резервної схеми теплопостачання мікрорайону цієї зими.

На будівельному майданчику працюють правоохоронці та представники КО "Муніципальна охорона". Вони мають забезпечувати громадський порядок і дотримання вимог безпеки.

Міська влада заявляє про готовність надалі відповідати на запитання мешканців і пояснювати зміни до проєкту, а також закликає представників громади до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі столиці в межах реалізації Комплексного плану стійкості будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка створить резервну схему теплопостачання та підвищить надійність забезпечення жителів теплом.

У КМДА зазначили, що для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження.