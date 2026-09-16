Унаслідок атаки РФ повністю знищено складське приміщення студії "Квартал 95"

Фото: ДСНС

Про це студія повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews .

За словами представників "Кварталу 95", разом зі складом знищено значну кількість декорацій, костюмів та інших речей, які протягом 20 років використовувалися під час концертів, телевізійних шоу, зйомок фільмів і серіалів.

"Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит нашої студії. Разом із ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів", — повідомили у "Кварталі 95".

У студії зазначили, що йдеться не лише про матеріальні втрати, адже кожен предмет реквізиту був пов'язаний із роботою команди, зйомками, репетиціями та створенням програм.

"Для когось це просто речі. Для нас — частина великої історії "Кварталу”. За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту — робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами", — йдеться у заяві.

У "Кварталі 95" наголосили, що внаслідок атаки люди не постраждали. На місці працюють підрозділи ДСНС.

"Найважливіше — ніхто з людей не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС. Дякуємо рятувальникам за оперативність, відвагу та професіоналізм", — зазначили у студії.

Попри знищення реквізиту, "Квартал 95" заявив, що продовжить роботу та проведення запланованих заходів.

"Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам. Усі заплановані концерти відбудуться. З реквізитом чи без нього", — повідомили у студії.

Також у "Кварталі 95" анонсували телезйомку нового благодійного концерту 17 жовтня.

"17 жовтня зустрінемося з глядачами на телезйомці нового благодійного концерту. Бо сміх сьогодні — це теж про життя. Про життя, яке триває попри все", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Київській області внаслідок атак російських ударних безпілотників пошкоджено 17 об'єктів. Наслідки зафіксували у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.