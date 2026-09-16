19:15  16 вересня
У Куп'янську викрили двох жінок, які працювали в окупаційній адміністрації
16:55  16 вересня
Українські військові знищили майже 100 російських "пташок" лише за добу
14:50  16 вересня
Призовники втекли прямо з автобуса: на Львівщині судили старшого офіцера
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2026, 21:47

Унаслідок атаки РФ повністю знищено складське приміщення студії "Квартал 95"

16 вересня 2026, 21:47
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії "Квартал 95"

Про це студія повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.

За словами представників "Кварталу 95", разом зі складом знищено значну кількість декорацій, костюмів та інших речей, які протягом 20 років використовувалися під час концертів, телевізійних шоу, зйомок фільмів і серіалів.

"Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит нашої студії. Разом із ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів", — повідомили у "Кварталі 95".

У студії зазначили, що йдеться не лише про матеріальні втрати, адже кожен предмет реквізиту був пов'язаний із роботою команди, зйомками, репетиціями та створенням програм.

"Для когось це просто речі. Для нас — частина великої історії "Кварталу”. За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту — робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами", — йдеться у заяві.

У "Кварталі 95" наголосили, що внаслідок атаки люди не постраждали. На місці працюють підрозділи ДСНС.

"Найважливіше — ніхто з людей не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС. Дякуємо рятувальникам за оперативність, відвагу та професіоналізм", — зазначили у студії.

Попри знищення реквізиту, "Квартал 95" заявив, що продовжить роботу та проведення запланованих заходів.

"Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам. Усі заплановані концерти відбудуться. З реквізитом чи без нього", — повідомили у студії.

Також у "Кварталі 95" анонсували телезйомку нового благодійного концерту 17 жовтня.

"17 жовтня зустрінемося з глядачами на телезйомці нового благодійного концерту. Бо сміх сьогодні — це теж про життя. Про життя, яке триває попри все", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Київській області внаслідок атак російських ударних безпілотників пошкоджено 17 об'єктів. Наслідки зафіксували у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія атака склад Квартал 95
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро людей, семеро поранені
16 вересня 2026, 22:48
На Херсонщині від російської агресії загинув літній чоловік, ще 9 людей поранено
16 вересня 2026, 22:05
Найвищі дизельні ціни наблизились до 100 гривень: що буде далі
16 вересня 2026, 21:50
ЗСУ атакували російський Су-24
16 вересня 2026, 21:25
На Херсонщині російський дрон атакував зупинку транспорту, поранено літню жінку
16 вересня 2026, 21:02
У Києві судитимуть організатора схеми фіктивного працевлаштування для бронювання
16 вересня 2026, 20:51
1,3 тонни незаконного улову: на Київському водосховищі викрили браконьєрів на 1,6 млн грн
16 вересня 2026, 20:18
На Буковині викрили схему дроблення бізнесу та повернули до бюджету 15 млн грн
16 вересня 2026, 19:54
У Дніпрі водій збив кур'єра на мотоциклі
16 вересня 2026, 19:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Всі блоги »