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16 вересня 2026, 20:51

У Києві судитимуть організатора схеми фіктивного працевлаштування для бронювання

16 вересня 2026, 20:51
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть 41-річного мешканця Київщини, який, за даними слідства, за 800 доларів пропонував фіктивно працевлаштувати чоловіка на посаду двірника, щоб той отримав бронювання від мобілізації

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого слідство вважає організатором схеми.

За даними правоохоронців, обвинувачений шукав людей, які хотіли фіктивно влаштуватися на роботу заради бронювання. Для цього "клієнта" мали оформити двірником у комунальне підприємство на Київщині.

Перед працевлаштуванням чоловік мав вступити до лав добровольчого формування територіальної громади. Надалі його планували оформити на посаду, яка передбачає бронювання.

Вартість такої послуги становила 800 доларів. За даними слідства, гроші мали передаватися двома частинами — спочатку 500 доларів, а потім ще 300 доларів.

У червні 2026 року правоохоронці задокументували передачу завдатку та документів, необхідних для фіктивного працевлаштування.

Досудове розслідування завершили. Дії обвинуваченого кваліфіковано як вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовцями місцевого самоврядування.

Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів.

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