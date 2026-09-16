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16 вересня 2026, 14:30

У Києві викрили жінку, яка продавала українок для проституції

16 вересня 2026, 14:30
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Фото: Національна поліція
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У Києві викрили жінку, яка "пропонувала" українкам роботу за гроші. В обов'язки в результаті входило надання сексуальних послуг

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка та її спільники створили канал у месенджері. Там вони публікували фотографії та відео жінок, інформацію про види й вартість інтимних послуг, а також приймали замовлення від клієнтів. Після отримання "авансу" дівчат відправляли до готелів столиці. Зокрема, під час комендантської години.

Наразі підозри отримали 47-річна жінка та її 36-річний спільник.

"Водночас, їхня 48-річна спільниця переховувалася за межами України. Правоохоронці встановили її місцезнаходження на території Сербії та в рамках міжнародного співробітництва забезпечили її екстрадицію до України", - кажуть поліцейські.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.

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