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У п'ятницю, 4 вересня, російський дрон вдарив по літаку в київському аеропорту "Жуляни"

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували прибути до Києва в неділю після візиту до Москви в суботу.

Попередньо вони мали прилетіти до аеропорту "Бориспіль", однак питання ще перебувало на стадії узгодження.

"Американці сумнівалися, але вже були близькі до згоди. А кілька хвилин тому росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах", – написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Депутат припустив, що після цього Віткофф і Кушнер, найімовірніше, прибудуть до Києва в неділю.

Інші деталі щодо можливих наслідків удару наразі не повідомляються.

Згодом Гончаренко додав, що попередньо приліт прийшовся на два старих літака – Як-40.

"Це старий радянський пасажирський літак. Показово, що ці Як не літали вже і до війни", – написав він.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 вересня, російські війська атакували Бровари Київської області. За даними міського голови Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа.