У Києві через атаку постраждала жінка: у ДСНС показали наслідки
У Голосіївському районі Києва одна людина постраждала внаслідок влучання уламків російського БпЛА в багатоповерхівку
Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, жінка отримала поранення, однак госпіталізація їй не знадобилася.
У ДСНС повідомили, що рятувальники вночі 25 серпня отримали повідомлення про ураження житлового будинку в Голосіївському районі.
Під час обстеження надзвичайники виявили пошкодження однієї з квартир на 14-му поверсі. Загоряння після влучання не сталося.
Нагадаємо, в ніч на 25 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Голосіївському районі столиці уламки БпЛА пошкодили 16-поверховий житловий будинок.
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