У Києві через атаку постраждала жінка: у ДСНС показали наслідки

Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва одна людина постраждала внаслідок влучання уламків російського БпЛА в багатоповерхівку

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, жінка отримала поранення, однак госпіталізація їй не знадобилася.

У ДСНС повідомили, що рятувальники вночі 25 серпня отримали повідомлення про ураження житлового будинку в Голосіївському районі.

Під час обстеження надзвичайники виявили пошкодження однієї з квартир на 14-му поверсі. Загоряння після влучання не сталося.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Голосіївському районі столиці уламки БпЛА пошкодили 16-поверховий житловий будинок.