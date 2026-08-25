Дроны атаковали Киев: в 16-этажке разрушены стены и выбиты окна
В ночь на 25 августа русские войска атаковали Киев беспилотниками. В Голосеевском районе столицы обломки БпЛА повредили 16-этажный жилой дом
Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.
Там отметили, что зафиксировано повреждение дома в результате вражеской атаки, а профильные службы отправились на место происшествия.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил последствия падения обломков. По его словам, в доме на уровне 14-го этажа произошло разрушение стен и выбиты окна.
Пожар не возник, экстренные службы работали на месте.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, российские войска в течение 24 августа более 60 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.