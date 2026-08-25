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В ночь на 25 августа русские войска атаковали Киев беспилотниками. В Голосеевском районе столицы обломки БпЛА повредили 16-этажный жилой дом

Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.

Там отметили, что зафиксировано повреждение дома в результате вражеской атаки, а профильные службы отправились на место происшествия.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил последствия падения обломков. По его словам, в доме на уровне 14-го этажа произошло разрушение стен и выбиты окна.

Пожар не возник, экстренные службы работали на месте.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские войска в течение 24 августа более 60 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.