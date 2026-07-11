Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 12, серед них – двоє дітей

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

"12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених двоє дітей – 10-ти та 11-ти років", – зазначив він.

Кличко додав, що четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.

Як відомо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. Повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.