Смерть на балконі: у Києві чоловіку повідомили про підозру через загибель собаки у спеку
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному місцевому жителю, який залишив свого собаку зачиненим на балконі під час сильної спеки. Тварина загинула
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Як повідомили в поліції, слідчі Голосіївського управління встановили, що чоловік залишив собаку під прямими сонячними променями на тривалий час. Через перегрів тварина загинула.
За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі, чоловіку повідомили про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.
Нагадаємо, що у столиці розслідують обставини смерті собаки. Виявилось, що тварина загинула від сильної спеки.
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