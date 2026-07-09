Смерть на балконі: у Києві чоловіку повідомили про підозру через загибель собаки у спеку

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному місцевому жителю, який залишив свого собаку зачиненим на балконі під час сильної спеки. Тварина загинула

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Як повідомили в поліції, слідчі Голосіївського управління встановили, що чоловік залишив собаку під прямими сонячними променями на тривалий час. Через перегрів тварина загинула.

За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі, чоловіку повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Нагадаємо, що у столиці розслідують обставини смерті собаки. Виявилось, що тварина загинула від сильної спеки.