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06 июля 2026, 07:54

Из-за атаки РФ на Киевщине 15 человек ранены, среди них – девятимесячная девочка

06 июля 2026, 07:54
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Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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В Киевской области в результате российской атаки травмированы 15 местных жителей, среди них девятимесячная девочка. 11 пострадавших находятся в больницах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, все экстренные и специализированные службы продолжают устранять последствия массированной российской атаки. Самая сложная ситуация наблюдается в Вишневом Бучанского района Киевской области.

Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения остается крайне опасным. Территория оцеплена полицией. Жители общины призывают оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне проведения работ.

Полиция и спасатели при необходимости производят эвакуацию населения. В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться самостоятельно обезвредить, а немедленно сообщать по телефонам 101 или 102.

Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. "Укрзализныця" использует резервные маршруты.

Ограничения касаются поездов:

  • №93 Харьков – Холм,
  • №134 Каменец-Подольский – Киев,
  • №94 Холм – Харьков,
  • №43 Днепр – Ивано-Франковск,
  • №104 Львов – Лозовая.

На Фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. По состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек и ранение 46 человек, среди которых пятеро детей.

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