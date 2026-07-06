Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области в результате российской атаки травмированы 15 местных жителей, среди них девятимесячная девочка. 11 пострадавших находятся в больницах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, все экстренные и специализированные службы продолжают устранять последствия массированной российской атаки. Самая сложная ситуация наблюдается в Вишневом Бучанского района Киевской области.

Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения остается крайне опасным. Территория оцеплена полицией. Жители общины призывают оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне проведения работ.

Полиция и спасатели при необходимости производят эвакуацию населения. В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться самостоятельно обезвредить, а немедленно сообщать по телефонам 101 или 102.

Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. "Укрзализныця" использует резервные маршруты.

Ограничения касаются поездов:

№93 Харьков – Холм,

№134 Каменец-Подольский – Киев,

№94 Холм – Харьков,

№43 Днепр – Ивано-Франковск,

№104 Львов – Лозовая.

На Фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. По состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек и ранение 46 человек, среди которых пятеро детей.