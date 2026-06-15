Злоупотребление на миллион: на Криворожье разоблачили руководителя госпредприятия на незаконных премиях

Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Занимая должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия, созданного на базе учреждения исполнения наказаний, должностное лицо безосновательно насчитало работникам премии на сумму свыше миллиона гривен.

Правоохранители задокументировали, что в 2024 году фигурант насчитал премии 9 работникам предприятия в размере 15 должностных окладов каждому по итогам работы в 2023 году.

Однако коллективным договором предприятия предусмотрено, что работники могут быть премированы в предельном размере, не превышающем одного должностного оклада. В целом ущерб государству оценивается в сумме более миллиона гривен.

Противоправную схему задокументировали сотрудники отделения полиции №2 Криворожского РУП.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, что криворожские полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города.