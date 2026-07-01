На трассе Мариуполь – Донецк разрушен мост: проезд закрыт

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В ночь на 1 июля на временно оккупированной территории Донецкой области был уничтожен мост, соединявший Мариуполь с Донецком. Из-за критических повреждений движение транспорта из-за переправы полностью прекращено

Об этом сообщил руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петро Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о городе на трассе Мариуполь – Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременовка. Переправа уже была повреждена раньше, а ночью подверглась окончательным разрушениям.

В результате проезд из Мариуполя в направлении Донецка через этот мост стал невозможен.

По информации Андрющенко, оккупационные власти были вынуждены срочно перенаправить транспорт через село Кременивка. Новый маршрут увеличивает путь не менее 15-20 километров.

Напомним, Служба безопасности провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Был нанесен удар по инфраструктуре аэродрома, в том числе по ангарам, где хранилась авиационная техника. Подтверждено пять попаданий.