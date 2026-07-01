У столичному Гідропарку з води витягнули тіло людини
У середу, 1 липня, у Києві на території Гідропарку з води витягнули тіло людини
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
Наразі на місці працюють відповідні служби.
Обставини загибелі людини та її особу встановлюють правоохоронці.
Офіційна інформація щодо причин трагедії станом на цей момент не оприлюднена. Деталі події з'ясовуються.
За даними ДСНС, протягом червня 144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 – діти.
Нагадаємо, на Буковині у річці Прут потонув 16-річний підліток. Його знайшли на глибині 3,5 метра та на відстані близько 20 метрів від ймовірного місця утоплення. Тіло загиблого підняли на берег і передали працівникам поліції.
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