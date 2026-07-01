Фото: ГСЧС

Пожар произошел в 14-этажке в Голосеевском районе столицы 30 июня около 19:30

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. Огнеборцы прибыли на место и сразу начали тушение с улицы, одновременно разблокировав дверь в квартиру. Установке пожарного коленчатого подъемника мешали высокая растительность и запаркованные во дворе автомобили.

В это время женщина, находившаяся внутри горящей квартиры, вылезла за пределы балкона и упала. Пострадавшую госпитализировали.

Спасатели полностью ликвидировали пожар в 20:15. Причину возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 24 июня в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажке. Как писали в местных телеграмм-каналах, пожар возник из-за взрыва в квартире.