Фото: полиция

ДТП произошло 30 июня около 17:30 вблизи села Константиновка в Николаевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовой тягач MAN с полуприцепом Bodex.

От полученных травм 50-летний водитель кроссовера погиб на месте. Его травмированную 18-летнюю пассажирку госпитализировали. 37-летний водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские просят граждан, владеющих информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: (093) 714-45-20 или 102.

Напомним, днем 29 июня в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.