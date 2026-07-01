На Николаевщине столкнулись грузовик и кроссовер: один человек погиб, 18-летняя девушка в больнице
ДТП произошло 30 июня около 17:30 вблизи села Константиновка в Николаевском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовой тягач MAN с полуприцепом Bodex.
От полученных травм 50-летний водитель кроссовера погиб на месте. Его травмированную 18-летнюю пассажирку госпитализировали. 37-летний водитель грузовика не пострадал.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские просят граждан, владеющих информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: (093) 714-45-20 или 102.
Напомним, днем 29 июня в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.
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