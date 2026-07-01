7 лет заключения: главу общины в Хмельницкой области осудили за растрату 1,9 млн грн

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Председателя одной из общин в Хмельницкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за растрату бюджетных средств и служебный подлог

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, почти 1,9 млн грн должны были быть направлены на закупку оборудования для школ, в частности для предмета "Защита Украины" и мультимедийных комплексов для Новой украинской школы.

Прокуратура установила, что по документам оборудование было поставлено и передано на хранение, однако фактически на момент перечисления средств техники в учебных заведениях не было.

Чтобы скрыть это, чиновник выдал заведомо ложные официальные документы. Реальная поставка оборудования состоялась только в феврале 2025 года – уже после начала досудебного расследования.

Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры доказали вину обвиняемого в суде. Кроме заключения ему также запрещено занимать определенные должности в течение 3 лет и назначена конфискация имущества.

Напомним, во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении сельского головы одной из общин и его сообщника. Их обвиняют в извлечении неправомерной выгоды от предпринимателя. Речь идет о более чем 20 тысяч евро.