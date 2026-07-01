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01 липня 2026, 10:20

У Києві під час пожежі в 14-поверхівці з балкона шостого поверху випала жінка

01 липня 2026, 10:20
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Фото: ДСНС
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Пожежа сталася у 14-поверхівці в Голосіївському районі столиці 30 червня близько 19:30

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло у квартирі на шостому поверсі. Вогнеборці прибули на місце та відразу розпочали гасіння з вулиці, одночасно розблоковуючи двері до квартири. Встановленню пожежного колінчастого підіймача заважали висока рослинність та запарковані у дворі автомобілі.

У цей час жінка, яка перебувала всередині палаючої квартири, вилізла за межі балкона та впала. Постраждалу госпіталізували.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 20:15. Причину займання та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Печерському районі Києва спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Як писали у місцевих телеграм-каналах, пожежа виникла через вибух у квартирі.

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