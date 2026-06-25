Без света левый берег Киева: применены аварийные отключения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 25 июня, на левом берегу Киева введены аварийные (экстренные) отключения электроэнергии

Об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram, передает RegioNews.

В компании отметили, что отключения применены по команде НЭК "Укрэнерго".

"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Просим бережно использовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему", – говорится в сообщении.

Энергетики призывают жителей рационально использовать электроэнергию для стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, в летний период из-за длительной жары и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии. Они могут продолжаться до пяти часов в день в пиковые периоды.