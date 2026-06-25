Без світла лівий берег Києва: застосовано аварійні відключення

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У четвер, 25 червня, на лівому березі Києва запроваджено аварійні (екстрені) відключення електроенергії

Про це повідомляє Група ДТЕК у Telegram, передає RegioNews.

У компанії зазначили, що відключення застосовані за командою НЕК "Укренерго".

"За командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають мешканців раціонально використовувати електроенергію для стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, у літній період за тривалої спеки та нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії. Вони можуть тривати до п'яти годин на день у пікові періоди.