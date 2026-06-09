У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась 9 червня у столиці в Святошинському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, собаку породи Бішон викинули з вікна шостого поверху багатоповерхівки по вулиці Чорнобильській. На жаль, від отриманих травм тварина загинула на місці.

"Слідчі Святошинського управління поліції внесли факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів.