У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
Трагедія сталась 9 червня у столиці в Святошинському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Попередньо, собаку породи Бішон викинули з вікна шостого поверху багатоповерхівки по вулиці Чорнобильській. На жаль, від отриманих травм тварина загинула на місці.
"Слідчі Святошинського управління поліції внесли факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили живодера. Він жорстоко вбивав лисиць, а відео з розправою публікував у соцмережах заради переглядів.
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