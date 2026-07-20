Пьяный мотоциклист, травмировавший девушку в Ровенской области, проведет 3 года за решеткой

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области суд вынес приговор 20-летнему мотоциклисту, который в прошлом году в состоянии алкогольного опьянения сбил 20-летнюю девушку

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следствие установило, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор Драгер показал 1,03 промилле.

Автопроисшествие произошло 14 августа в прошлом году около 23:20 в селе Большие Межиричи на улице Вишневой.

Следователь установил, что водитель мотоцикла "Kawasaki", в то время 19-летний житель села Неверков, имея техническую возможность вовремя обнаружить пешеходку, которая шла в попутном направлении по краю правой полосы движения, не снизил скорости и совершил на нее наезд.

В результате ДТП 20-летняя местная жительница получила переломы черепа и ноги, ЗЧМТ и ушиб головного мозга.

Водителю при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении.

Суд вынес приговор 20-летнему мужчине: 3 года лишения свободы с лишением права управлять ТС сроком на 5 лет.

Напомним, что в Ровенской области недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу.