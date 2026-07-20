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20 июля 2026, 19:25

Гибель подростка на трассе под Киевом: нетрезвого водителя заключили под стражу

20 июля 2026, 19:25
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения 27-летнему водителю BMW, подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Бориспольском шоссе

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По ходатайству следователей и ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал сроком на 60 суток водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Бориспольском шоссе.

Напомним, в субботу, 18 июня, 27-летний водитель BMW совершил наезд на велосипедистов – отца и сына, двигавшихся по обочине. 17-летний парень погиб на месте.

Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, что в Ровенской области недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу.

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