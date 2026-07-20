Псевдосбор для лечения СМА: Назарий Гусаков получил новое подозрение

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Об этом сообщает прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, средства, которые люди перечисляли на сбор, затем проходили через ряд финансовых операций. Деньги переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптогаманцами.

Следствие уверено, что это делалось, чтобы скрыть происхождение денег. В общей сложности речь идет об операциях на 162,5 миллиона гривен. Также установили новых пострадавших: если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Сумма ущерба выросла до более чем 2 миллионов гривен.

"Подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях", - говорит генеральный прокурор.

Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Как сообщил президент Владимир Зеленские, до которого дошло громкое дело, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. К тому времени он находился в Италии.

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