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20 июля 2026, 19:55

Псевдосбор для лечения СМА: Назарий Гусаков получил новое подозрение

20 июля 2026, 19:55
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Фото из открытых источников
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Назарию Гусакову сообщили о новом подозрении. Речь идет о легализации имущества, полученного преступным путем

Об этом сообщает прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, средства, которые люди перечисляли на сбор, затем проходили через ряд финансовых операций. Деньги переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптогаманцами.

Следствие уверено, что это делалось, чтобы скрыть происхождение денег. В общей сложности речь идет об операциях на 162,5 миллиона гривен. Также установили новых пострадавших: если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Сумма ущерба выросла до более чем 2 миллионов гривен.

"Подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях", - говорит генеральный прокурор.

Напомним, скандал с Гусаковым разгорелся летом 2025 года.

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Как сообщил президент Владимир Зеленские, до которого дошло громкое дело, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. К тому времени он находился в Италии.

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