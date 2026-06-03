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03 червня 2026, 13:00

У Києві судили військового, який на замовлення пішов підпалювати залізницю

03 червня 2026, 13:00
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Фото з відкритих джерел
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Дарницький районний суд міста Києва визнав громадянина винним у закінченому замаху на диверсію. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

11 березня на станції "Дарницька" була спроба підпалу розподільчої шафи звʼязку. На місці події виявлено горілу траву і три пляшки від розпилювача для багаття. Підозрілого чоловіка, який намагався вчинити підпал, помітив працівник станції.

Коли правоохоронці затримали чоловіка, виявилось, що раніше він уже мав проблеми із законом. Виявилось, що незнайомець у Telegram запропонував йому платити за підпали будинків, військових машин, трансформаторів та релейних шаф Укрзалізниці.

Чоловік визнав провину лише частково. На суді він розповів, що минулого року був військовим. Проте самовільно залишив частину. Коли він потребував грошей, став шукати можливість заробити. За його словами, він нібито вирішив просто потренуватись і зробив імітацію підпалу шафи, зняв на відео, яке просто так зберіг у телефоні, але нікому не відправляв і гроші за це не отримував.

Суд призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за винятком житла.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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