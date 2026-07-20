Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты

Скриншот с видео

Соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал загадочное видео запуска ракеты, не раскрыв подробностей о ее типе и назначении

Утром 20 июля он обнародовал видео в соцсети Х, передает RegioNews.

Штиллерман добавил к нему краткую подпись: "Красота".

В то же время он не сообщил, какая именно ракета показана на кадрах и какова была ее цель.

Компания Fire Point занимается разработкой и производством оборонных технологий, в частности беспилотных систем и ракетных разработок.

Напомним, недавно стало известно, что США предоставит лицензии Украине на выработку ракет Patriot. По словам Владимира Зеленского, украинская команда уже работает над получением лицензий на производство ракет для систем Patriot, при этом уже есть политическая договоренность.