Квартири, авто і стоматбізнес: що журналісти знайшли у родини т.в.о. керівника БЕБ Києва

Роман Лисаковський. Фото: з відкритих джерел

Роман Лисаковський, якого нещодавно призначили т.в.о. керівника територіального управління БЕБ у Києві, в останній декларації вказав, що його дружина-стоматолог і власниця стоматологічного кабінету у Тернополі заробила за рік трохи більше 60 тис. грн

Про це йдеться у сюжеті журналістів Bihus.Info, передає RegioNews.

За декларацією посадовця, у 2025 році його дружина Світлана Лисаковська офіційно задекларувала дохід у розмірі 63,5 тис. грн. У 2021 році її дохід становив 235 тис. грн. Водночас, за даними розслідування, жінка тривалий час володіла стоматологічною клінікою SLclinic у Тернополі, яка позиціонувалася як діючий бізнес із широким спектром послуг, персоналом і лікарями.

Журналісти зазначають, що заклад не був зареєстрований як юридична особа, а діяльність здійснювалася як ФОП. У 2025 році клініку було виставлено на продаж як готовий бізнес. В оголошеннях її вартість становила близько 140 тис. доларів, однак у документах купівлі-продажу фігурувала сума приблизно 45 тис. доларів.

Також розслідувачі звернули увагу на придбання комерційного приміщення у центрі Тернополя за близько 28 тис. доларів, тоді як ринкова вартість подібних об’єктів, за їхніми оцінками, є суттєво вищою.

Окрім бізнесу дружини, журналісти повідомляють про користування родиною майном, оформленим на матір посадовця, зокрема дуплексом у Софіївській Борщагівці та автомобілем Volkswagen Touareg. За даними розслідування, вартість майна може суттєво відрізнятися від задекларованої.

Сам Лисаковський у коментарі журналістам заявив, що не здійснював оперативного управління бізнесом дружини та не відповідав за кадрові чи організаційні рішення, додавши, що діяльність здійснювалася відповідно до законодавства.

Журналісти також зазначають, що мати посадовця багато років проживає у США та працює доглядальницею за літніми людьми, однак її інвестиції в нерухомість в Україні могли сягати значних сум.

Роман Лисаковський працює в податковій системі з 2008 року. Розпочинав кар’єру на Тернопільщині в органах Державної податкової служби. У 2014 році перевівся на Львівщину, де обіймав посаду начальника відділу з викриття кримінальних правопорушень у митній сфері.

Згодом повернувся на Тернопільщину, де очолив управління з протидії економічним злочинам. У 2021 році став т.в.о. керівника податкової служби області.

Після ліквідації податкової міліції того ж року перейшов до Бюро економічної безпеки, де працював головним детективом у підрозділі стратегічного захисту економіки.

З 2026 року обіймає посаду т.в.о. керівника територіального управління БЕБ у Києві.

