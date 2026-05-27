27 мая 2026, 19:35

СБУ осудила боевиков, воевавших против ВСУ на Донбассе

Фото: Court.gov.ua
11 боевиков, воевавших против Сил обороны Украины, получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще одиннадцать предателей, воевавших против сил обороны на восточном фронте.

Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время непрерывных боев на Краматорском, Покровском, Северском, Лиманском и Новопавловском направлениях в 2024 и 2025 годах.

Как выяснило расследование, четверо злоумышленников – жители временно оккупированной части территории Донбасса, которые присоединились к вооруженным группировкам Южного военного округа РФ.

Там их включили в состав 3-й отдельной мотострелковой бригады, в рядах которой они обустраивали и охраняли огневые позиции рашистов возле Бахмута, Зайцева и Воздвиженки.

Впоследствии их подразделения направили штурмовать позиции сил обороны вблизи Клебан Быка, Кудрявого Яра и Золотого Колодца.

Во время контратаки украинские воины взяли предателей в плен.

Еще трое злоумышленников из временно захваченной части территории Луганщины, которые "мобилизовались" в 5, 6 и 123 отдельных мотострелковых бригад страны-агрессора.

В 2025 году предателей привлекли к "мясным" штурмам позиций ВСУ недалеко от Спирного, Воздвиженки и Северска, но впоследствии попали в плен к украинским войскам.

Восьмым осужденным оказался житель Крыма, вступивший в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. В рядах вражеского соединения он штурмовал позиции украинских войск на Новопавловском направлении, где и попал в плен в Сил обороны.

Еще один житель украинского полуострова в 2025 году заключил контракт по минобороны РФ, после чего предателя причислили ко 2-й мотострелковой Таманской дивизии страны-агрессора.

По данным следствия, он принимал участие в попытке прорыва рашистов в направлении Святогорска Донецкой области. Тогда злоумышленник удерживал огневую позицию в разрушенном здании в окрестностях Новоселовки.

Воины Сил обороны взяли его в плен вместе с другими боевиками в лесополосе вблизи фронтового селения.

Также среди осужденных - житель Запорожской области, находясь в Красногорске на территории РФ, заключил контракт с 85-й мотострелковой бригадой страны-агрессора.

В районе поселка Пазено на Северском направлении его подразделение было почти полностью уничтожено, а предателя как одного из немногих уцелевших взяли в плен украинские воины.

Одиннадцатого предателя задержали в октябре 2025 года в районе поселка Уют Покровского района Донбасса. Им оказался житель временно оккупированной части территории региона, ставший снайпером в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Напомним, что в Харьковской области 43-летний помощник бурильщика госпредприятия из города Изюм летом 2022 года, во время захвата территории вооруженными силами РФ, добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

