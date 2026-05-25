12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 16:10

Суд зобов'язав знести незаконну будівлю в парку "Муромець"

25 травня 2026, 16:10
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

На острові "Муромець" у Києві демонтують незаконну споруду та повернуть земельну ділянку територіальній громаді: відповідне рішення ухвалив Господарський суд за позовом Деснянської окружної прокуратури столиці

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Суд скасував незаконну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю площею 905,7 кв.м., та зобов’язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій вона незаконно розміщена.

Ділянку мають привести у придатний для використання стан, демонтувавши нежитлову будівлю та всі інші конструкції.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1224 га, розташовану на острові "Муромець”, яка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту. Цільове призначення цієї землі - "для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами”. Її вартість орієнтовно становить 4 млн гривень.

Прокурори у суді довели, що спочатку з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на будівлю за фізичною особою, а надалі – за товариством, якому цю будівлю передали до статутного капіталу.

Відтак, з метою упередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки, Деснянська прокуратура міста Києва у судовому порядку скасувала всі незаконні реєстраційні дії.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю. Він без жодних дозволів організував бізнес на ділянці лісового фонду у Деснянському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ незаконне виділення землі знесення
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали в Києві
25 травня 2026, 20:15
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
25 травня 2026, 19:55
У Києві чоловік ножем понівечив обличчя підлітку
25 травня 2026, 19:15
Російські війська атакували медиків та цивільних на Херсонщині: четверо поранених
25 травня 2026, 19:09
Земля для "мертвих душ": на Херсонщині викрито реєстратора, який провернув масштабну схему
25 травня 2026, 18:58
Коригував ворожі удари по Києву: СБУ затримала 18-річного зрадника
25 травня 2026, 18:42
На Львівщині чоловік матиме проблеми з законом після того, як показав у соцмережі гранату
25 травня 2026, 18:35
На Київщині викрили бізнесмена, який постачав будматеріали міноборони РФ
25 травня 2026, 18:10
Наркокур'єр "на пенсії": у Черкасах поліцейські вилучили велику партію канабісу
25 травня 2026, 17:59
Російський авіаудар по Донеччині: двоє загиблих та троє поранених у Ясногорівці
25 травня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »