Суд зобов'язав знести незаконну будівлю в парку "Муромець"
На острові "Муромець" у Києві демонтують незаконну споруду та повернуть земельну ділянку територіальній громаді: відповідне рішення ухвалив Господарський суд за позовом Деснянської окружної прокуратури столиці
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Суд скасував незаконну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю площею 905,7 кв.м., та зобов’язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій вона незаконно розміщена.
Ділянку мають привести у придатний для використання стан, демонтувавши нежитлову будівлю та всі інші конструкції.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,1224 га, розташовану на острові "Муромець”, яка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту. Цільове призначення цієї землі - "для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами”. Її вартість орієнтовно становить 4 млн гривень.
Прокурори у суді довели, що спочатку з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на будівлю за фізичною особою, а надалі – за товариством, якому цю будівлю передали до статутного капіталу.
Відтак, з метою упередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки, Деснянська прокуратура міста Києва у судовому порядку скасувала всі незаконні реєстраційні дії.
