Суд зобов'язав знести незаконну будівлю в парку "Муромець"

Фото: Київська міська прокуратура

На острові "Муромець" у Києві демонтують незаконну споруду та повернуть земельну ділянку територіальній громаді: відповідне рішення ухвалив Господарський суд за позовом Деснянської окружної прокуратури столиці

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Суд скасував незаконну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю площею 905,7 кв.м., та зобов’язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій вона незаконно розміщена.

Ділянку мають привести у придатний для використання стан, демонтувавши нежитлову будівлю та всі інші конструкції.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1224 га, розташовану на острові "Муромець”, яка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту. Цільове призначення цієї землі - "для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами”. Її вартість орієнтовно становить 4 млн гривень.

Прокурори у суді довели, що спочатку з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на будівлю за фізичною особою, а надалі – за товариством, якому цю будівлю передали до статутного капіталу.

Відтак, з метою упередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки, Деснянська прокуратура міста Києва у судовому порядку скасувала всі незаконні реєстраційні дії.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю. Він без жодних дозволів організував бізнес на ділянці лісового фонду у Деснянському районі.