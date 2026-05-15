13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 08:47

В Дарницком районе Киева завершили спасательную операцию

15 мая 2026, 08:47
Читайте також українською мовою
Фото: Клименко
Читайте також
українською мовою

Поисково-спасательные работы в Дарницком районе столицы, продолжавшиеся более 28 часов, завершены

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров обломков разрушенного дома.

Подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести.

Подразделения ГСЧС завершили поисковую фазу и перешли к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, в Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате массированной комбинированной атаки россиян 14 мая.

Предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы погибшие ракетный удар спасательные работы
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника
15 мая 2026, 13:36
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
15 мая 2026, 13:10
В Киевской области произошел пожар на несанкционированной свалке
15 мая 2026, 13:02
Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие
15 мая 2026, 12:46
От 21 до 62 лет: кого удалось вернуть во время первого этапа обмена "1000 на 1000"
15 мая 2026, 12:36
"Пленки Миндича": в НБУ подтвердили визиты Василия Веселого
15 мая 2026, 12:22
Контроль восстановлен: ВСУ освободили Отрадное на Харьквощине
15 мая 2026, 11:52
Зеркальный ответ: единственный способ остановить агрессора
15 мая 2026, 11:46
Во Львове повысили стоимость проезда в общественном транспорте
15 мая 2026, 11:22
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
15 мая 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Все блоги »