У четвер, 7 травня, в Київському національному університеті культури і мистецтв проходять обшуки

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, студентів тимчасово не пускають до будівлі навчального закладу.

На місці працюють правоохоронці та представники спецслужб.

Наразі офіційної інформації про причини слідчих дій немає. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили можливу схему розтрати державних коштів у Київському університеті культури. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років університет отримав близько 760 млн грн.

В правоохоронних органах не уточнювали, якого саме закладу стосується справа: Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) чи Київського університету культури (КУК).

За даними ЗМІ, серед підозрюваних Михайло Поплавський. Він очолював КНУКіМ з 1995 по 2014 роки.

КНУКіМ і КУК – у чому різниця

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) – це державний заклад вищої освіти, який має статус національного. Він фінансується з державного бюджету та бере участь у відповідних бюджетних програмах, зокрема з підготовки кадрів.

Київський університет культури (КУК) – це приватний заклад освіти, який не має права на державне фінансування за такими програмами.

Як пише Суспільне, попри це обидва університети пов'язані між собою: їх заснував і тривалий час очолював Михайло Поплавський. Через схожі назви, спільну історію та публічне позиціювання їх часто плутають як абітурієнти, так і медіа, проте юридично та фінансово це абсолютно різні структури.