07 травня 2026, 12:10

Обшуки в Київському університеті культури і мистецтв: студентів не пускають до будівлі

Фото: з відкритих джерел
У четвер, 7 травня, в Київському національному університеті культури і мистецтв проходять обшуки

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, студентів тимчасово не пускають до будівлі навчального закладу.

На місці працюють правоохоронці та представники спецслужб.

Наразі офіційної інформації про причини слідчих дій немає. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили можливу схему розтрати державних коштів у Київському університеті культури. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років університет отримав близько 760 млн грн.

В правоохоронних органах не уточнювали, якого саме закладу стосується справа: Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) чи Київського університету культури (КУК).

За даними ЗМІ, серед підозрюваних Михайло Поплавський. Він очолював КНУКіМ з 1995 по 2014 роки.

КНУКіМ і КУК – у чому різниця

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) – це державний заклад вищої освіти, який має статус національного. Він фінансується з державного бюджету та бере участь у відповідних бюджетних програмах, зокрема з підготовки кадрів.

Київський університет культури (КУК) – це приватний заклад освіти, який не має права на державне фінансування за такими програмами.

Як пише Суспільне, попри це обидва університети пов'язані між собою: їх заснував і тривалий час очолював Михайло Поплавський. Через схожі назви, спільну історію та публічне позиціювання їх часто плутають як абітурієнти, так і медіа, проте юридично та фінансово це абсолютно різні структури.

обшук Київ університет правоохоронні органи Михайло Поплавський КУК КНУКіМ
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
