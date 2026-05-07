В Харькове из-за удара по частному сектору пострадали девять человек, среди них – дети
В результате утренней атаки российского БпЛА по частному сектору в Новобаварском районе Харькова пострадали девять человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и городского голову Харькова Игоря Терехова.
Ранения и острую реакцию на стресс получили девять человек. Пострадавшие – шестеро взрослых и трое детей.
Повреждены 38 частных домов. В результате взрыва загорелись автомобиль и металлическая постройка.
Спасатели потушили пожар и ликвидировали последствия обстрела.
Напомним, российские войска атаковали беспилотником Новобаварский район Харькова 7 мая около 10:30.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" ушла из жизни
07 мая 2026, 15:25На Днепропетровщине мужчина открыл огонь из автомата у многоэтажек
07 мая 2026, 15:05Склад боеприпасов РФ в Запорожье уничтожен авиацией ВСУ: кадры атаки
07 мая 2026, 14:52В Житомирской области мужчина жестоко убил друга
07 мая 2026, 14:30В Харькове мужчина угрожал патрульным автоматом – его задержали
07 мая 2026, 14:18Обыски в университете Поплавского: появились новые детали
07 мая 2026, 13:54"Ощадбанк" показал фото $40 млн и золота, возвращенных из Венгрии
07 мая 2026, 13:27Во Львовской области дети на мотоцикле попали в ДТП: 12-летний водитель и его пассажир в больнице
07 мая 2026, 13:14На Черниговщине из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ
07 мая 2026, 13:09На Прикарпатье из озера вытащили тело рыбака, пропавшего три дня назад
07 мая 2026, 12:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »