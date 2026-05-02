ДТП сталася 1 травня близько 22:00 у Деснянському районі столиці

Аварія відбулася на перехресті вулиць Радунської та Лаврухіна. Водій Mitsubishi під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі та зіткнувся із зустрічним "ВАЗом".

Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей, які перебували в авто "ВАЗ": 18-річний водій, а також троє пасажирів – хлопець 17 років та дві 15-річні дівчини. Усіх постраждалих госпіталізували.

Перевірка на приладі "Драгер" показала, що 41-річний водій Mitsubishi був п’яним – у його крові зафіксували 1,07 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, 28 квітня поблизу Бородянки на Київщині зіткнулися шість автівок. Постраждали п’ятеро людей.