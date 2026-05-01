У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему 22-річного мешканця області. Раніше судимий молодик створив фейкову юридичну компанію та заробляв на гарячій темі мобілізації

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за шахрайство 22-річний мешканець Київщини зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю – юридичну компанію та орендував у Києві приміщення, яке облаштував під офіс.

Він розмістив у Інтернеті оголошення про надання послуг із оскарження рішень державних органів щодо мобілізації військовозобов’язаних.

До фігуранта звернулася киянка, яка шукала юридичну допомогу для свого чоловіка, мобілізованого до лав ЗСУ. Під час спілкування зловмисник запевнив жінку, що може оскаржити мобілізацію, однак для цього потрібно укласти договір і передати кошти.

Жінка погодилася та прибула до офісу, де підписала договір про надання юридичних послуг. Після цього вона та її знайома перерахували на рахунок фігуранта 16 000 гривень.

Згодом під час особистих зустрічей клієнтка ще кілька разів передавала ділку готівку, отримуючи натомість акти нібито виконаних робіт. Насправді жодної реальної юридичної допомоги чоловік не надавав.

Подані ним до суду документи були оформлені з порушеннями, зокрема без сплати судового збору, що унеможливлювало їх розгляд.

"Зловмисник продовжував вводити жінку в оману, вигадуючи нові підстави для отримання грошей. Зокрема, він повідомив про нібито наявність виконавчого провадження за порушення мобілізаційного законодавства та необхідність термінової сплати штрафу. Для переконливості він надіслав потерпілій фіктивний документ. Загалом киянка передала чоловіку 57 000 гривень”, - кажуть правоохоронці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

