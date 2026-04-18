Правоохранители отреагировали на инцидент в груминг-салоне Киева, где издевались над собакой

В соцсетях распространили видео, на котором якобы в одном из груминг-салонов столицы жестоко обращаются с собакой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, никаких заявлений в них не поступало, но полицейские обнаружили видео во время мониторинга социальных сетей. Там писали, будто в этом салоне уже не впервые случаются такие случаи обращения с животными.

Осторожно, на видео чувствительный контент:

В настоящее время идет проверка, по результатам которой правоохранители обещают предоставить правовую квалификацию.

