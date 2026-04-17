09:25  17 апреля
На Львовщине из-за горящей травы сгорели четыре дома, погиб человек
09:10  17 апреля
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
08:24  17 апреля
В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2026, 10:10

Массированная атака вражеских дронов по Люботину: под удар попало предприятие

17 апреля 2026, 10:10
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Ночью 17 апреля, около 00:35, россияне совершили массированную атаку беспилотниками на город Люботин в Харьковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Предварительно, враг применил для атаки около 10 дронов типа "Герань-2".

Под удар попало предприятие. В результате попаданий на территории возник пожар.

Ранения получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников подверглись острой реакции на стресс.

Ударной волной и обломками повреждены частные домовладения и автомобили.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 13 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще девять получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война обстрелы последствия предприятие повреждения пострадавшие
