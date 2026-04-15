В Деснянском районе столицы в лесной местности правоохранители обнаружили фрагмент вражеской ракеты "Искандер-К"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники произвели контролируемый подрыв боевой части российской ракеты.

Во время работы территорию взяли под охрану, а доступ для граждан ограничили.

На месте работали следователи, взрывотехники и другие профильные службы.

Напомним, в ночь на 15 апреля РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 324 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 9 локациях.