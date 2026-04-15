У Києві виявили бойову частину російської ракети "Іскандер"
У Деснянському районі столиці у лісовій місцевості правоохоронці виявили фрагмент ворожої ракети "Іскандер-К"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки провели контрольований підрив бойової частини російської ракети.
На час роботи територію взяли під охорону, а доступ для громадян обмежили.
На місці працювали слідчі, вибухотехніки та інші профільні служби.
Нагадаємо, у ніч на 15 квітня РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 9 локаціях.
08 квітня 2026
