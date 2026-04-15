ДТП произошло 14 апреля около 19:15 вблизи села Городжей во Львовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Kangoo не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получили 53-летний водитель и его 25-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 14 апреля на Волыни автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. Водитель погиб на месте, пострадавшую пассажирку госпитализировали.