В Киеве задержали полковника Национальной гвардии, бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации. Он пытался оформить фиктивную инвалидность, чтобы уволиться со службы и получить государственные выплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащий планировал получить II группу инвалидности и исключиться с военного учета. Для этого он обратился к работнику одного из медучреждений столицы. Несмотря на то, что медик отказал из-за отсутствия оснований для диагноза, полковник не оставил умысла.

Чиновника задержали 24 марта во время передачи первой части взятки в 3000 долларов. Во время обысков у него изъяли деньги и другие доказательства.

25 марта задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). На следующий день суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога почти в 1 млн грн. Прошение защиты передать подозреваемого на поруки суд отклонил.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц.

