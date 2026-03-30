Пытался купить инвалидность за $6000: в Киеве задержали полковника Нацгвардии
В Киеве задержали полковника Национальной гвардии, бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации. Он пытался оформить фиктивную инвалидность, чтобы уволиться со службы и получить государственные выплаты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, военнослужащий планировал получить II группу инвалидности и исключиться с военного учета. Для этого он обратился к работнику одного из медучреждений столицы. Несмотря на то, что медик отказал из-за отсутствия оснований для диагноза, полковник не оставил умысла.
Чиновника задержали 24 марта во время передачи первой части взятки в 3000 долларов. Во время обысков у него изъяли деньги и другие доказательства.
25 марта задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). На следующий день суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога почти в 1 млн грн. Прошение защиты передать подозреваемого на поруки суд отклонил.
Следствие продолжается. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц.
Напомним, на Волыни будут судить шестерых пограничников, которые помогли выехать в Польшу более 150 человек.