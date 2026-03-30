Фото: ОГП

У Києві затримали полковника Національної гвардії, колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації. Він намагався оформити фіктивну інвалідність, щоб звільнитися зі служби та отримати державні виплати.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець планував отримати II групу інвалідності та виключитися з військового обліку. Для цього він звернувся до працівника одного з медзакладів столиці. Попри те, що медик відмовив через відсутність підстав для діагнозу, полковник не полишив намір.

Посадовця затримали 24 березня під час передачі першої частини хабаря в 3000 доларів. Під час обшуків у нього вилучили гроші та інші докази.

25 березня затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Наступного дня суд відправив його під варту з можливістю внесення застави в майже 1 млн грн. Прохання захисту передати підозрюваного на поруки суд відхилив.

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб.

